ЭСК: Левников верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды 19-го тура РПЛ.

В ЭСК признали верным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче с московским «Динамо». Игра завершилась вничью — 1:1.

На 17-й минуте форвард бело-голубых Константин Тюкавин вступил в единоборство с защитником ростовчан Максимом Осипенко. В ЭСК посчитали, что действия Осипенко не являются наказуемыми.

«Ростов» (27 очков) занимает седьмое место в РПЛ. «Динамо» (36) после ничьей идет четвертым в турнирной таблице.