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Судейство

ЭСК: Левников верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорные эпизоды 19-го тура РПЛ.

В ЭСК признали верным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче с московским «Динамо». Игра завершилась вничью — 1:1.

На 17-й минуте форвард бело-голубых Константин Тюкавин вступил в единоборство с защитником ростовчан Максимом Осипенко. В ЭСК посчитали, что действия Осипенко не являются наказуемыми.

«Ростов» (27 очков) занимает седьмое место в РПЛ. «Динамо» (36) после ничьей идет четвертым в турнирной таблице.

Источник: РФС
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
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