Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Дубль Соболева решил исход матча — 3:0 от чемпиона.
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо

Неделю назад «Родина» преподнесла «подарок» не только «Зениту», обыграв фаворита в гостях, но и «Динамо», разозлив питерцев. Начни команда Сергея Семака с трех побед, можно было ожидать небольшую расслабленность, но допустить две домашние осечки подряд — это было бы слишком.

«Зенит» вернулся к победным настройкам — эксперимент с двумя форвардами против «Родины» провалился, так что партнер Соболева впереди — новичок Фелипе Аугусто — опять в запасе, а Джон Джон снова вышел с первых минут. Это единственное изменение — Дуглас Сантос после возвращения с ЧМ пока так и не выиграл конкуренцию у Веги.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Зенит» разгромил «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

А Сандро Шварц вообще полностью повторил состав предыдущего тура. Немецкий тренер явно надеется на сыгранность, поэтому делает ставку на стабильность.

В первых трех турах «Динамо» при натужной игре было лучшим в РПЛ по владению мячом (68%), натыкаясь на плотные оборонительные порядки соперника. Думалось, что уж в Питере точно будет другая картина. Однако матч начался для бело-голубых по точно тому же сценарию. Удивительно, но именно москвичи действовали первым номером, а хозяева ждали возможность для контратаки.

И моменты до 28-й минуты создавало только «Динамо». Тюкавин выскакивал на ударную позицию после длинного заброса голкипера Расулова — выше ворот после мощного удара с левой. Гладышев после навеса из голевой позиции ни сам толком не пробил, ни Тюкавину не отпасовал. Был и еще ряд неплохих подходов...

А потом в ворота бело-голубых пришел пенальти. В режиме реального времени падение Соболева не казалось тянущим на столь строгое решение, поскольку мяч пролетал мимо форварда, но в эпоху ВАР такие назначают — Рикардо действительно попал по ноге Александра. Неаккуратная игра бразильца в своей штрафной, и Соболев уверенно реализовал пенальти — 1:0.

А через четыре минуты он же удвоил преимущество — «Динамо» постоянно достается от этого форварда. Александр забил бело-голубым уже 12-й гол, никакая из команд больше от него не страдала. На сей раз «Зениту» удалась роскошная контратака, Рубенс поскользнулся, и сине-бело-голубые четко разыграли лишнего — Глушенков выдал идеальную передачу Соболеву на пустой угол — 2:0.

Питерцы не выглядели сильнее, напротив, терпели в обороне, в конце первого тайма показали красноречивую статистику: «Динамо» было впереди по передачам в финальную треть 100-22. Однако «Зенит», видимо, и не стремился доминировать. Зато он куда более грамотно и хладнокровно распорядился своими моментами, уже до перерыва сняв практически все вопросы.

«Родина», правда, показала, что и парочку голов на «Газпром Арене» можно забить за второй тайм. Но второй раз подряд такую ошибку «Зенит» допускать не собирался. Даже без своего столпа обороны Нино — Семаку пришлось заменить его в перерыве на новичка Андраде.

Характер матча не изменился, «Динамо» продолжало владеть территорией, пыталось нагнетать, но все было хорошо только до штрафной — «Зенит» в обороне действовал очень внимательно, если и позволяя наносить удары, то дальние.

По-настоящему голевой момент возник только на 79-й минуте, когда бело-голубые наконец-то разорвали оборону передачами, но Осипенко не хватило навыков форварда — его удар левой сумел отбить Адамов.

«Зенит» в итоге спокойно довел дело до победы, в концовке сделав ее крупной. Глушенков к роскошному ассисту добавил гол — он подавал штрафной, но никто мяча не коснулся, а дезориентированный Расулов не справился — 3:0. Питер празднует — реабилитация после поражения от «Родины» удалась. «Динамо» же по качеству футбола сыграло, пожалуй, выше ожиданий, по ударам преимущество над соперником 14-4, но очков это не добавит.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
Умерла супруга и редактор Бориса Акунина Эрика Чхартишвили
Иран намерен платить по $30 тыс. за убитого или пленного военного США
Что произошло за неделю с 10 по 16 августа. Главное
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и все матчи
Карседо рассказал о травмах Барко и Мартинса после победы «Спартака» над «Балтикой»
Карседо: «Спартаку» нужно было не уступить «Балтике» в дуэлях и агрессивности. Команда показала характер»
Карседо разгадал секрет «Балтики», а у Даку — первая голевая передача за «Спартак»
Чемпионат России: таблица РПЛ после 4-го тура
РПЛ, 4-й тур: «Балтика» уступила «Спартаку», «Зенит» разгромил «Динамо», «Краснодар» победил «Ахмат» и другие матчи
«Спартак» победил «Балтику» в Калининграде: онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чумовой хет-трик Максименко, «Локо» продолжает сыпаться, «Краснодар» берет все. Рабинер — о половине тура РПЛ

«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости