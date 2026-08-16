«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
Неделю назад «Родина» преподнесла «подарок» не только «Зениту», обыграв фаворита в гостях, но и «Динамо», разозлив питерцев. Начни команда Сергея Семака с трех побед, можно было ожидать небольшую расслабленность, но допустить две домашние осечки подряд — это было бы слишком.
«Зенит» вернулся к победным настройкам — эксперимент с двумя форвардами против «Родины» провалился, так что партнер Соболева впереди — новичок Фелипе Аугусто — опять в запасе, а Джон Джон снова вышел с первых минут. Это единственное изменение — Дуглас Сантос после возвращения с ЧМ пока так и не выиграл конкуренцию у Веги.
А Сандро Шварц вообще полностью повторил состав предыдущего тура. Немецкий тренер явно надеется на сыгранность, поэтому делает ставку на стабильность.
В первых трех турах «Динамо» при натужной игре было лучшим в РПЛ по владению мячом (68%), натыкаясь на плотные оборонительные порядки соперника. Думалось, что уж в Питере точно будет другая картина. Однако матч начался для бело-голубых по точно тому же сценарию. Удивительно, но именно москвичи действовали первым номером, а хозяева ждали возможность для контратаки.
И моменты до 28-й минуты создавало только «Динамо». Тюкавин выскакивал на ударную позицию после длинного заброса голкипера Расулова — выше ворот после мощного удара с левой. Гладышев после навеса из голевой позиции ни сам толком не пробил, ни Тюкавину не отпасовал. Был и еще ряд неплохих подходов...
А потом в ворота бело-голубых пришел пенальти. В режиме реального времени падение Соболева не казалось тянущим на столь строгое решение, поскольку мяч пролетал мимо форварда, но в эпоху ВАР такие назначают — Рикардо действительно попал по ноге Александра. Неаккуратная игра бразильца в своей штрафной, и Соболев уверенно реализовал пенальти — 1:0.
А через четыре минуты он же удвоил преимущество — «Динамо» постоянно достается от этого форварда. Александр забил бело-голубым уже 12-й гол, никакая из команд больше от него не страдала. На сей раз «Зениту» удалась роскошная контратака, Рубенс поскользнулся, и сине-бело-голубые четко разыграли лишнего — Глушенков выдал идеальную передачу Соболеву на пустой угол — 2:0.
Питерцы не выглядели сильнее, напротив, терпели в обороне, в конце первого тайма показали красноречивую статистику: «Динамо» было впереди по передачам в финальную треть 100-22. Однако «Зенит», видимо, и не стремился доминировать. Зато он куда более грамотно и хладнокровно распорядился своими моментами, уже до перерыва сняв практически все вопросы.
«Родина», правда, показала, что и парочку голов на «Газпром Арене» можно забить за второй тайм. Но второй раз подряд такую ошибку «Зенит» допускать не собирался. Даже без своего столпа обороны Нино — Семаку пришлось заменить его в перерыве на новичка Андраде.
Характер матча не изменился, «Динамо» продолжало владеть территорией, пыталось нагнетать, но все было хорошо только до штрафной — «Зенит» в обороне действовал очень внимательно, если и позволяя наносить удары, то дальние.
По-настоящему голевой момент возник только на 79-й минуте, когда бело-голубые наконец-то разорвали оборону передачами, но Осипенко не хватило навыков форварда — его удар левой сумел отбить Адамов.
«Зенит» в итоге спокойно довел дело до победы, в концовке сделав ее крупной. Глушенков к роскошному ассисту добавил гол — он подавал штрафной, но никто мяча не коснулся, а дезориентированный Расулов не справился — 3:0. Питер празднует — реабилитация после поражения от «Родины» удалась. «Динамо» же по качеству футбола сыграло, пожалуй, выше ожиданий, по ударам преимущество над соперником 14-4, но очков это не добавит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0