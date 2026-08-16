«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

Дубль Соболева решил исход матча — 3:0 от чемпиона.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Неделю назад «Родина» преподнесла «подарок» не только «Зениту», обыграв фаворита в гостях, но и «Динамо», разозлив питерцев. Начни команда Сергея Семака с трех побед, можно было ожидать небольшую расслабленность, но допустить две домашние осечки подряд — это было бы слишком.

«Зенит» вернулся к победным настройкам — эксперимент с двумя форвардами против «Родины» провалился, так что партнер Соболева впереди — новичок Фелипе Аугусто — опять в запасе, а Джон Джон снова вышел с первых минут. Это единственное изменение — Дуглас Сантос после возвращения с ЧМ пока так и не выиграл конкуренцию у Веги.

А Сандро Шварц вообще полностью повторил состав предыдущего тура. Немецкий тренер явно надеется на сыгранность, поэтому делает ставку на стабильность.

В первых трех турах «Динамо» при натужной игре было лучшим в РПЛ по владению мячом (68%), натыкаясь на плотные оборонительные порядки соперника. Думалось, что уж в Питере точно будет другая картина. Однако матч начался для бело-голубых по точно тому же сценарию. Удивительно, но именно москвичи действовали первым номером, а хозяева ждали возможность для контратаки.

И моменты до 28-й минуты создавало только «Динамо». Тюкавин выскакивал на ударную позицию после длинного заброса голкипера Расулова — выше ворот после мощного удара с левой. Гладышев после навеса из голевой позиции ни сам толком не пробил, ни Тюкавину не отпасовал. Был и еще ряд неплохих подходов...

А потом в ворота бело-голубых пришел пенальти. В режиме реального времени падение Соболева не казалось тянущим на столь строгое решение, поскольку мяч пролетал мимо форварда, но в эпоху ВАР такие назначают — Рикардо действительно попал по ноге Александра. Неаккуратная игра бразильца в своей штрафной, и Соболев уверенно реализовал пенальти — 1:0.

А через четыре минуты он же удвоил преимущество — «Динамо» постоянно достается от этого форварда. Александр забил бело-голубым уже 12-й гол, никакая из команд больше от него не страдала. На сей раз «Зениту» удалась роскошная контратака, Рубенс поскользнулся, и сине-бело-голубые четко разыграли лишнего — Глушенков выдал идеальную передачу Соболеву на пустой угол — 2:0.

Питерцы не выглядели сильнее, напротив, терпели в обороне, в конце первого тайма показали красноречивую статистику: «Динамо» было впереди по передачам в финальную треть 100-22. Однако «Зенит», видимо, и не стремился доминировать. Зато он куда более грамотно и хладнокровно распорядился своими моментами, уже до перерыва сняв практически все вопросы.

«Родина», правда, показала, что и парочку голов на «Газпром Арене» можно забить за второй тайм. Но второй раз подряд такую ошибку «Зенит» допускать не собирался. Даже без своего столпа обороны Нино — Семаку пришлось заменить его в перерыве на новичка Андраде.

Характер матча не изменился, «Динамо» продолжало владеть территорией, пыталось нагнетать, но все было хорошо только до штрафной — «Зенит» в обороне действовал очень внимательно, если и позволяя наносить удары, то дальние.

По-настоящему голевой момент возник только на 79-й минуте, когда бело-голубые наконец-то разорвали оборону передачами, но Осипенко не хватило навыков форварда — его удар левой сумел отбить Адамов.

«Зенит» в итоге спокойно довел дело до победы, в концовке сделав ее крупной. Глушенков к роскошному ассисту добавил гол — он подавал штрафной, но никто мяча не коснулся, а дезориентированный Расулов не справился — 3:0. Питер празднует — реабилитация после поражения от «Родины» удалась. «Динамо» же по качеству футбола сыграло, пожалуй, выше ожиданий, по ударам преимущество над соперником 14-4, но очков это не добавит.