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Овечкин о перекличке с фанатами «Динамо»: «Понимаю их радость. Сам стоял на секторе, когда был маленьким»

Федор Носов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от взаимодействия с активными фанатами «Динамо» после матча с махачкалинскими одноклубниками.

9 августа Овечкин устроил перекличку с болельщиками после победы бело-голубых над «Динамо» из Махачкалы (3:1) в 3-м туре РПЛ.

— Когда был маленьким, то я тоже стоял на фанатском секторе «Динамо». Я понимаю их радость, когда команда выиграла. Мои дети тоже были рядом. Они увидели, как папа переживает за московское «Динамо». У нас с фанатами отличные отношения. Думаю, что для них был памятный момент, — сказал Овечкин на финале Овимпийских игр при поддержке FONBET.

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Александр Овечкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

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Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
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Балтика

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Ростов

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И К Ж
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Рубин

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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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