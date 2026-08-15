Овечкин о перекличке с фанатами «Динамо»: «Понимаю их радость. Сам стоял на секторе, когда был маленьким»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от взаимодействия с активными фанатами «Динамо» после матча с махачкалинскими одноклубниками.

9 августа Овечкин устроил перекличку с болельщиками после победы бело-голубых над «Динамо» из Махачкалы (3:1) в 3-м туре РПЛ.

— Когда был маленьким, то я тоже стоял на фанатском секторе «Динамо». Я понимаю их радость, когда команда выиграла. Мои дети тоже были рядом. Они увидели, как папа переживает за московское «Динамо». У нас с фанатами отличные отношения. Думаю, что для них был памятный момент, — сказал Овечкин на финале Овимпийских игр при поддержке FONBET.