Отпустит ли «Зенит» Кузяева в Европу? Отвечает его отец

Тренер Адьям Кузяев, представлявший интересы своего сына Далера в переговорах с «Зенитом», сообщил «СЭ» подробности договоренностей с сине-бело-голубыми. Новое соглашение с 27-летним полузащитником сборной России действует до конца сезона-2022/23.

— Для Далера главное — поле, мяч и любимая игра, — заявил Кузяев-старший. — Он хотел продолжить карьеру в Петербурге, потому что это наш родной город, и сына здесь любят болельщики. Меня — уже нет (улыбается).

— В контракте с «Зенитом» есть пункт о том, что Далера отпустят в любой клуб из пятерки лучших европейских чемпионатов?

— В «Зените» заинтересованы зарабатывать, поэтому интересное предложение, которое устроит клуб и нас, его рассмотрят и дадут моему сыну попробовать себя в Европе. Это было одной из наших просьб в переговорах.

— Семак пообещал Далеру игровую практику?

— Ни в коем случае. Я как тренер не позволю себе такого. Меня интересовало, как Семак видит развитие сына. Он очень убедительно разложил, почему видит в Далере универсала. Да и от сына несколько раз слышал, что он может и на фланге в атаке сыграть. В современных реалиях футболист должен уметь все: нападающий — обороняться, защитники — атаковать. (Евгений Белоусов)