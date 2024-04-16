Орлов считает, что выход Дзюбы на замену помешал «Локомотиву» удержать победу над ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча между «Локомотивом» и ЦСКА (3:3) в 24-м туре РПЛ.

«Локомотив» Галактионова ведет 3:1, и вдруг тренер выпускает Тикнизяна и Дзюбу, два атакующих игрока, которые вообще не умеют обороняться. Ну и получили в результате 3:3. Они за мяч не цеплялись, и все. Зачем он эту замену сделал?» - цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 23 матчей ЦСКА (37 очков) занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (37) уступает армейцам по дополнительным показателям и идет пятым в турнирной таблице.