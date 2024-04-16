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Сегодня, 13:28

Корниленко — о травме Гарре: «Уверены, что до конца сезона он еще сыграет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» высказался о травме полузащитника Бенхамина Гарре.

«Гарре готовился к игре с «Рубином» в общей группе. Перед самой встречей он получил повреждение в жестком единоборстве и от большого желания. Он сам соскучился по футболу. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса и самого футбола. Мы уверены, что до конца сезона он за нас еще сыграет и принесет радость болельщикам. Так случается. Это футбол, никто от этого не застрахован. Мы тоже расстроены этим фактом, потому что он был совсем рядышком», — сказал Корниленко «СЭ».

«Крылья Советов» (36 очков) после победы «Рубином» (1:0) в 24-м туре РПЛ поднялись на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34).

Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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Ростов – Спартак
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