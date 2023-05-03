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Сегодня, 15:20

Орлов: «Говорят, что Малком не вывел «Зенит» из группы в ЛЧ? Один в поле не воин»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Малком.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может перейти в «Арсенал».

— Забив четыре мяча в Самаре, Малком сделал весомую заявку на то, чтобы выиграть гонку бомбардиров. Сейчас в его активе 22 мяча. Способен ли он побить рекорд Олега Веретенникова, который тот установил в теперь уже далеком 1995 году, наколотив 25 голов? Вполне. Почему нет? Осталось 5 туров. Другое дело, что «Зенит» может досрочно стать чемпионом уже в ближайшие выходные. Тогда допускаю, что Малком да и другие бразильцы попросят руководство клуба отпустить их пораньше в отпуск. Да и фактор травм сбрасывать со счетов никогда нельзя. В таком случае рекорд игрока «Ротора» не падет.

Я, кстати, вернулся из Волгограда, где проходил ретроматч «Динамо» (Сталинград) — «Спартак» (Москва). 36 с половиной тысяч зрителей! Это больше, чем на любой игре в РПЛ этого года! Потрясающая атмосфера. Замечательная идея. А как трибуны встречали своего кумира Веретенникова! Легенда «Ротора», легенда Волгограда. Правда, возможно, немного не так поделились. Спартаковцы были все-таки моложе, в итоге и победили. Но все равно это был праздник, народ остался доволен. Хочется, чтобы Волгоград с таким стадионом был представлен в РПЛ.

Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим. Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив. Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры? Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома.

Гильермо Абаскаль. «Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
6
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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