Орлов о словах Генича в адрес «Ростова»: «Косте следовало просто промолчать, не отвечать»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил резкое высказывание своего коллеги Константина Генича в адрес «Ростова». Конфликт между комментатором и клубом РПЛ произошел после матча 25-го тура со «Спартаком» (1:1).

— Сейчас многие обсуждают высказывание Константина Генича, который пожелал «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах. Так комментатор отреагировал на выпад дончан в его сторону: мол, он болел за «Спартак, так как московский клуб подарил ему свитер. Хочу пожелать Косте душевного равновесия. Не стоило ничего отвечать «Ростову». Дончане же хотели получить какую-то его реакцию, они своего добились. Они так, наверное, пошутили. Геничу надо быть выше этого. По своему опыту знаю: не надо отвечать на такие выпады, зацепы, подцепы. Просто не замечать и все. Почему он должен оправдываться, что не болеет за «Спартак»? Ну принял Костя подарок от красно-белых, что тут такого? Может быть, ему вообще красное теперь не носить, чтобы ублажить «Ростов»? (улыбается).