Орещук рассказал о проблеме привезти качественных легионеров в РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о проблеме привезти качественных легионеров в РПЛ.

«Гендир «Балтики» Волженкин заявил, что легионеров легко привезти в Россию? Я с этими словами никак не согласен. Сейчас, конечно же, проблематично привезти легионеров. Ему это, наверное, приснилось. Те игроки, которые не востребованы в своих странах — их можно привезти. То есть только посредственных легионеров мы можем увидеть сейчас в РПЛ. Хороший легионер, который на счету в Европе, в Россию сейчас не поедет. Ну никак. Уровень легионеров в РПЛ упал за последние годы? Конечно, в разы! По факту, сейчас мы приглашаем иностранцев более низкого уровня. Хоть одного легионера с качественной европейской сборной взяли мы? Ни одного за последние два трансферных окна. Не хотят к нам ехать. Они боятся осуждения в своей стране», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

В сезоне-2023/24 в РПЛ выступает 151 легионер. Больше всего иностранных игроков в чемпионате России из Бразилии (22 футболиста).