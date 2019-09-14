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«Олег, замени себя!» Как трибуны «Спартака» отреагировали на замену Ещенко

18:07
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Трибуны «Спартака» эмоционально отреагировали на замену защитника Андрея Ещенко во втором тайме матча 9-го тура премьер-лиги против «Урала». Красно-белые проигрывают со счетом 1:2, а вместо Ещенко на поле появился защитник Николай Рассказов.

— Олег, замени себя! — такие крики раздавались с трибун в момент замены Ещенко. Главным тренером красно-белых является Олег Кононов.

Спартак — Урал

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