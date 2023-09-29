Романцев: «Не считаю Глушакова проблемным, он стал профессионалом благодаря непростому характеру»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев ответил, почему полузащитник Денис Глушаков, в отличие от форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, не может найти команду в РПЛ.
— Когда Дзюба и Глушаков определялись с новыми клубами, вы говорили, что те, кто протянет им руку, не прогадают. В этом взявший Дзюбу «Локомотив» уже убедился. А вот Глушаков оказался в Костроме, во второй лиге. Здесь сыграл свою роль возраст Дениса или сказалось нежелание рисковать с приглашением проблемного футболиста?
— Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса. На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления. Он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно. А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение. Удачи тебе, Денис!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|3
|0
|14-3
|21
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2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
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3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
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4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
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5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
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6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
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7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
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8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
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9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
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10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
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11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
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Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1