Радченко: «Без прогресса Алип не играл бы в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что защитник Нуралы Алип стал допускать меньше ошибок в играх за петербургскую команду.

«Получение большего объема игровой практики всегда будет сказываться положительно. На мяче из-за этого стал увереннее, чем в прошлом году — ошибок уже становится меньше. Если бы прогресса не было, то и не играл бы», — цитирует Радченко Legalbet.kz.

В текущем сезоне Алип провел 12 матчей за «Зенит» во всех турнирах. В прошлом сезоне он принял участие в 13 встречах за клуб из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 9 туров.