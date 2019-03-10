Олег Кононов: "Главное, что "Спартак" победил"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Какие чувства? Рады победе или переживаете по поводу игры?

– Радость от победы. Давно не выигрывали. Давайте все-таки начнем с первого тайма, а не со второго. Мы создавали много моментов. "Динамо" перехватило инициативу. Некоторым футболистам было недостаточно времени, чтобы восстановиться. Мы счастливы, мы выиграли игру, мы выиграли дерби.

– Вы много продержали команду в раздевалке после "Урала".

– Это наше внутренняя работа. Мы любезно побеседовали и настроились на игру с "Динамо". И будем двигаться дальше. Мы в каждой игре настраиваемся на победу.

– У вас и Зе Луиш, и Гулиев пропустят матч с "Зенитом". Не хотели их заменить до того, как они получили карточку?

– Желания заменить не было. А играть у нас есть кому. У нас впереди недельный цикл, это самое главное – мы должны хорошо поработать перед ответственным матчем с "Зенитом". (Александр Рогулев)

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