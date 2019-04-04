Одил Ахмедов: "После перехода Денисова в "Анжи" возник внутрикомандный конфликт. Чем все кончилось, всем и так известно"

Полузащитник "Шанхай Шанган" Одил Ахмедов в интервью "Известиям" признался, что после прихода в "Анжи" Игоря Денисова в команде ухудшилась атмосфера. Через несколько месяцев 2013 года клуб сменил вектор развития и распродал всех звезд.

– По каким моментам в "Анжи" больше всего скучаете?

– Вспомните тот звездный состав! Кто бы отказался быть основным игроком той команды? На каждой позиции были сильнейшие спортсмены в стране. Выступать с футболистами, за игрой которых в детстве наблюдал только по телевизору, – это непередаваемые эмоции.

– Говорят, что в "Анжи" случались конфликты между российскими футболистами и легионерами.

– Они имели место. После трансфера Игоря Денисова между ним и французом Лассом Диарра​ возник конфликт. Это в итоге повлияло на внутрикомандную атмосферу. Чем все кончилось, всем и так известно.

– Как вы узнали о том, что "Анжи" меняет курс развития? Что в этот момент происходило в команде?

– Всё произошло очень быстро, всем всё объявили и всех звезд распродали. Это произошло фактически в один день.

– Вам не больно смотреть на то, что сейчас происходит с "Анжи"? Клуб переживает серьезные финансовые трудности – махачкалинцы рискуют не доиграть сезон до конца.

– Это всё очень печально. "Анжи" – моя первая зарубежная команда. Она мне очень дорога. Для дагестанских болельщиков важно, чтобы клуб вернул прежние позиции в чемпионате.