Новичок «Уфы» Филин: «Сейчас в России с базой «Шахтера» по условиям сравним только «Краснодар»
Российский новичок «Уфы» защитник Александр Филин в интервью клубному телевидению отметил, что в академии донецкого «Шахтера», где он начинал свою карьеру, были невероятно комфортные условия для тренировок.
— Академия «Шахтера» была лучшей академией в Украине по условиям, — сказал Филин. — Там просто космос, в России сравним только «Краснодар», у него современная база, больше полей. В Донецке же еще природа, пруд был, приезжала основа, за ней можно было наблюдать. Лучшее время, наверное, футбольное.
23-летний Филин будет выступать за уфимский клуб на правах аренды до 30 июня 2020 года.
А у нас подоспел очередной выпуск рубрики #НовичкиТамбова, героем которого стал защитник Александр Филин! ???— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 27, 2020
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