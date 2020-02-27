Новичок «Тамбова» Филин: «Сейчас в России с базой «Шахтера» по условиям сравним только «Краснодар»

Российский новичок «Тамбов» защитник Александр Филин в интервью клубному телевидению отметил, что в академии донецкого «Шахтера», где он начинал свою карьеру, были невероятно комфортные условия для тренировок.

— Академия «Шахтера» была лучшей академией в Украине по условиям, — сказал Филин. — Там просто космос, в России сравним только «Краснодар», у него современная база, больше полей. В Донецке же еще природа, пруд был, приезжала основа, за ней можно было наблюдать. Лучшее время, наверное, футбольное.

23-летний Филин будет выступать за тамбовский клуб на правах аренды до 30 июня 2020 года.