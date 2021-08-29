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«Номер Петковича взял. Сильнее Кебе? Верните Дедуру!» Болельщики «Спартака» отреагировали на трансфер Кофрие

10:34
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
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Пользователи Twitter отреагировали на новость «Спартака» о подписании защитника Максимилиано Кофрие. Большинство болельщиков настроено скептически. Приводим некоторые из комментариев.

слонопотам: «Пока всех бомбило от ожидания Кауфриза, клуб тихо и спокойно подписал Кофрие. Отлично сработано!».

Spartak 3:16: «Надеюсь, он утащит на дно всех причастных к его переходу».

Nikolai Aksenov: «Даже номер Петковича взял, во комедия».

Max Larin: «Позорище, как не стыдно такие трансферы делать».

Andrey Kartashov: «Сильнее Кебе хотя бы?».

Пенка Кутепова: «Опечатка? Спартак-2?».

Павел Панышев: «Это же Кевин Де Брейне, спасибо за мощный трансфер!».

ser: «Усиление подъехало для фнл».

SadRussian: «Верните Дедуру! Хуже не будет».

Алексей Хаменок: «Просто вишенка на торте позора».

В воскресенье, 29 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена». Срок контракта 24-летнего игрока с красно-белыми не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером. Большую часть карьеры защитник провел в «Васланд-Беверене», в клубе он выступал до 2020 года.

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Роман Шишов все материалы автора

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