«Номер Петковича взял. Сильнее Кебе? Верните Дедуру!» Болельщики «Спартака» отреагировали на трансфер Кофрие
Пользователи Twitter отреагировали на новость «Спартака» о подписании защитника Максимилиано Кофрие. Большинство болельщиков настроено скептически. Приводим некоторые из комментариев.
слонопотам: «Пока всех бомбило от ожидания Кауфриза, клуб тихо и спокойно подписал Кофрие. Отлично сработано!».
Spartak 3:16: «Надеюсь, он утащит на дно всех причастных к его переходу».
Nikolai Aksenov: «Даже номер Петковича взял, во комедия».
Max Larin: «Позорище, как не стыдно такие трансферы делать».
Andrey Kartashov: «Сильнее Кебе хотя бы?».
Пенка Кутепова: «Опечатка? Спартак-2?».
Павел Панышев: «Это же Кевин Де Брейне, спасибо за мощный трансфер!».
ser: «Усиление подъехало для фнл».
SadRussian: «Верните Дедуру! Хуже не будет».
Алексей Хаменок: «Просто вишенка на торте позора».
В воскресенье, 29 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена». Срок контракта 24-летнего игрока с красно-белыми не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером. Большую часть карьеры защитник провел в «Васланд-Беверене», в клубе он выступал до 2020 года.
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