Кофрие: «Хочу помочь «Спартаку» стать чемпионом в год своего столетия»
Новый защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие побывал на домашнем стадионе красно-белых, примерил спартаковскую форму и ответил на вопросы пресс-службы.
— Макс, добро пожаловать в «Спартак». Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?
— Просто отличные! Город, стадион, история клуба — все впечатляет. И я очень рад быть здесь.
— Что знаешь о «Спартаке»?
— Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.
— Расскажи немного о своем стиле игры.
— Я защитник и люблю играть агрессивно!
— Твой первый клуб «Монс» тоже красно-белый. Получается, это родные цвета для тебя?
— Да, а из «Монса» я перешел в красно-белый «Стандард». Так что, можно сказать, вернулся к истокам.
— Как правильно звучит твоя фамилия?
— Кофрие.
— Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?
— Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут!
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-08-29-maksimiliano_kofriye_krasno-belyye_tsveta__moi_rodnyye/
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