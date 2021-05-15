У Дзюбы родился третий сын

В семье нападающего «Зенита» Артема Дзюбы родился третий сын, информирует пресс-служба клуба в Telegram.

«Сине-бело-голубые поздравляют Артема Дзюбу с рождением сына!, — говорится в сообщении. — 15 мая в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его супруга Кристина родила сына! Мальчику дали имя Александр, вес мальчика — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров.

Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей — Никиту и Максима — с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!".

32-летний Дзюба — трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

Питерцы в позапрошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.

В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов.