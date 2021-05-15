Газзаев — о борьбе за стыки: «Уфа» старается удержаться в РПЛ. Скорее всего, они смогут это осуществить"
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о борьбе за выживание в Тинькофф РПЛ.
«В нижней части турнирной таблицы идет еще борьба за выживание, — сказал Газзаев «СЭ». — «Уфа» пытается сделать невозможное. Стараются удержаться в российской премьер-лиге. Скорее всего, они смогут это осуществить. Как мне кажется, все-таки, «Ротор» покинет премьер-лигу. С «Тамбовом» все давно ясно, он уже бросил играть».
Газзаев также считает, что «Уфа» окажется сильнее «Арсенала» в последнем матче сезона.
«Уфа» выправилась из сложнейшей ситуации. Она была на последнем месте, но одержала несколько важных побед. После этого я уверен, что «Уфа» попадет в стыки. В последнем туре «Уфа» играет с «Арсеналом», как мне кажется, уфимская команда окажется сильнее", — добавил Газзаев.
Матч «Уфа» — «Арсенал» пройдет в воскресенье, 16 мая. Начало встречи — 14:00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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