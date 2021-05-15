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Газзаев — о борьбе за стыки: «Уфа» старается удержаться в РПЛ. Скорее всего, они смогут это осуществить"

14:47
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о борьбе за выживание в Тинькофф РПЛ.

«В нижней части турнирной таблицы идет еще борьба за выживание, — сказал Газзаев «СЭ». — «Уфа» пытается сделать невозможное. Стараются удержаться в российской премьер-лиге. Скорее всего, они смогут это осуществить. Как мне кажется, все-таки, «Ротор» покинет премьер-лигу. С «Тамбовом» все давно ясно, он уже бросил играть».

Газзаев также считает, что «Уфа» окажется сильнее «Арсенала» в последнем матче сезона.

«Уфа» выправилась из сложнейшей ситуации. Она была на последнем месте, но одержала несколько важных побед. После этого я уверен, что «Уфа» попадет в стыки. В последнем туре «Уфа» играет с «Арсеналом», как мне кажется, уфимская команда окажется сильнее", — добавил Газзаев.

Матч «Уфа» — «Арсенал» пройдет в воскресенье, 16 мая. Начало встречи — 14:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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ТБ 2.0

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1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
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ТМ 2.5

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