Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Головин, Батраков, Кисляк, Глушенков — с такой полузащитой можно сражаться на любом уровне!

Андрей Лисов: — Сборная России уверенно победила Иран и Намибию. Означает ли это, что наша команда обретает игру, уже определилась, с кем ее выстраивать, и вселила надежду, что у нее есть будущее?

— Поскольку мне самому довелось и поиграть, и поработать в сборной, то сейчас ее контрольные матчи смотрю с некоторой тревогой. Мне трудно представить, как максимально настраивать игроков на встречи, лишенные всякой мотивации.

Согласитесь, что ситуация, в которой оказалась сборная России, уникальная. И прежде всего требующая от футболистов подавить в себе чувство неопределенности и заставить идти дальше. В этом плане в Казани и в Екатеринбурге все было на высшем уровне — болельщики, игровой настрой, жажда победы! И все это кричало: мы футбольная страна! Так что считайте, уважаемый Андрей, это ответом на ваш вопрос.

Баграм Авакян: — Можно ли на сегодняшний день назвать Александра Головина лидером сборной?

— Однозначно. И дело даже не в голах Ирану. Видно, что Александр тонко чувствует игру, способен читать ее на несколько ходов вперед, хорош в подыгрыше. Плюс высочайшая игровая дисциплина и выполнение тренерской установки. А еще — уверенность мастера, прошедшего хорошую школу. Что для Карпина — большое подспорье.

Артем Житкин: — Олег Иванович, в вашем «Спартаке» и сборной главной движущей силой была линия полузащиты. Вам не кажется, что это же отличает и команду Валерия Карпина?

— Полностью согласен с вами. Головин, Батраков, Кисляк и Глушенков — из тех, вокруг кого можно строить игру. Все они мобильные, с хорошей техникой и пасом, жадные до атаки. Такая обойма талантов — мечта любого тренера. Уверен, с такими ребятами можно сражаться на любом уровне.

Дмитрий Аленичев. Фото ФК «Арсенал»

Мы часто разговаривали с Аленичевым — чувствовалось, что он готовится к возвращению к работе

Роман Дорохов: — После домашней ничьей с «Акроном» пошли разговоры, что «Краснодар» затрясло. Как считаете, это издержки психологической усталости лидера, ни разу еще не проигравшего в чемпионате, или признак самоуверенности? Ведь до этого они еще и удивили ничьей с «Крыльями».

— Понятно, что на фоне такого мощного старта «Краснодара» его ничьи с командами второго плана у многих вызвали удивление. А у своих фанатов — еще и тревогу. Причины здесь могут быть самыми разными. Но это нисколько не результат самоуверенности или недооценки соперника. «Быки» всегда бьются только за победу. Потому игра вполноги — не для команды уже закаленных бойцов. Взять хотя бы выигрыш в гостях у «Спартака», где поначалу южане уступали в счете. Да и то, как уверенно они ворвались в сезон без ушедшего Сперцяна и травмированного Кордобы, еще раз подтвердило характер, без которого чемпионами не становятся.

Пару проходных ничьих можно отнести к текущим турнирным осечкам, от которых никто не застрахован. А вот удивление ими говорит об авторитете и уважении, с которым обычно относятся к командам из категории лидеров. И хотя потеря таких очков — дело неприятное, есть в этом и свой положительный момент — повод для Мурада Мусаева встряхнуть команду, придав ей новый игровой импульс. Не сомневаюсь — он знает, как это сделать.

Артур Демин: — Не стихает обсуждение перехода Алексея Батракова в «Галатасарай» — многим жаль, что РПЛ потеряла такого игрока. А если бы на пике игровой карьеры контракт от зарубежного клуба предложили капитану «Спартака» и сборной Олегу Романцеву, как бы он поступил?

— В пору моих игровых времен даже разговоров на эту тему быть не могло. Тогда не существовало никаких агентов, скаутов, никто не слышал таких слов, как «трансфер» или «легионер». Правда, был момент, когда на банкете в честь выигрыша сборной СССР Кубка Европы президент «Реала» Сантьяго Бернабеу предложил великому Яшину перейти в его клуб. Но Лев Иванович вежливо отказался, объяснив, что в нашей стране не принято покупать и продавать футболистов. Потому никаких предложений и мне поступить не могло. Да и случись такое, я бы даже его не рассматривал. Представить себе не мог, как уехать из страны, в которой родился и вырос как игрок. Да еще и как оставлю свой «Спартак»... К тому же мы все очень гордились тем, с каким уважением относились в мире к советскому футболу. И отъезд воспринимался бы как его предательство. Вот на этих ценностях и воспитывалось наше футбольное поколение.

Что касается перехода Батракова, то сейчас другие времена. Но мне как простому болельщику тоже жаль, что чемпионат потерял такого яркого футболиста. Но лишать его мечты попробовать себя в Европе было бы неправильно. Просто давайте надеяться, что это пойдет на пользу сборной.

Так, что давай, Леша, сражайся и дерзай!

Артем Травин: — Как вы восприняли возвращение Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал»? И не скажется ли его семилетняя пауза в профессии на тренерской работе? Тем более что дважды в одну реку входить рискованно.

— Начну с реки, в которую дважды входить не советуют. Здесь можно не волноваться. Прежде чем принять какое-то решение, Дима всегда взвешивал все «за» и «против». Что касается паузы, то для людей нашей профессии это вещь неприятная. Но ведь все это время Аленичев не уходил из большого футбола — жил им, общался с людьми. А значит, был в курсе происходящих в нем перемен. Еще это было время раздумий, возможностью взглянуть на профессию со стороны, сделать выводы. Мы частенько встречались, вспоминали прошлое, обсуждали текущие футбольные события. Чувствовалось, что он готовится к возвращению к работе. И в ближайшее время обязательно поговорим, какой он ее сейчас представляет. Думаю, предложение от «Арсенала» было сделано ему не только потому, что команда требует перемен в турнирной таблице. Знаю, в Туле по сей день помнят, как еще совсем молодой тренер Аленичев, возглавив команду из любительской лиги, дошел с ней до высшего дивизиона. Что удается не каждому. А для него это стало еще и большой школой. Скорее всего, это и заставило Аленичева откликнуться на предложение туляков, которые его помнят и уважают.

Ясно, что какое-то время уйдет на знакомство с игроками, руководством. Но надеюсь, этот процесс ускорит наш спартаковец Дима Гунько, которого Аленичев сменил в «Арсенале», и поможет ему быстрее войти в курс дела. К следующему сезону Дмитрию потребуется набрать футболистов под игру, которую он собирается ставить «Арсеналу». А дальше — пройти с ними по пути, который удалось осилить в первый свой приход в Тулу.

Очень рад, что вновь рядом с Дмитрием будет и Егор Титов. Теперь это уже стало доброй спартаковской традицией. Так с Парфеновым много лет трудится Юра Ковтун. А Карпину в сборной помогают Никифоров с Онопко. И за всеми ними я внимательно слежу. Как и в Махачкале за Вадимом Евсеевым, а в «Урале» за Сергеем Юраном.

Теперь вот в эту компанию вновь вернулись и Аленичев с Титовым. Удачи вам, ребята, и жми, Тула!

Сальваторе Боккетти и Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Борис Гольдман: — Выступавший за «Спартак» защитник Боккетти недавно сказал, что работа с Аленичевым запомнилась добрым отношением к игрокам, умением управлять командой. И сам итальянец чувствовал — за такого тренера нужно бороться! А в Аленичеве-игроке эти будущие качества вами угадывались?

— Честно говоря, и когда сам играл, и когда потом уже возглавил «Спартак», не задумывался, как может у ребят сложиться их тренерское будущее. Аленичева всегда отличали доброта и готовность прийти на помощь. То, что особо и отметил в нем Боккетти. Конечно, доброта — хорошее качество. Но в тренерской профессии, когда требуется быть жестким, она может подвести. И в такие моменты необходимо проявлять твердость. Думаю, он это понял, когда уже уехал за рубеж. Сначала в «Роме» под руководством очень требовательного Земана, а после — с таким же Капелло. Ну а уже в «Порту» — с Моуринью, с которым выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Общение с такими могучими тренерами не прошло даром. И стало временем освоения будущей профессии. Именно у всех этих гигантов Дмитрий перенял стремление ставить перед собой самые высокие задачи и стараться решать их. Да, это не всегда получалось, но Димка не отступал. Так, за три сезона вывел тульскую команду из любительской лиги в высшую. Затем под его руководством в Премьер-лигу пробился и красноярский «Енисей». Да и спустя 16 лет выигравший чемпионство «Спартак» должен быть благодарен Дмитрию Анатольевичу. Правда, это произошло после его отставки — уже с итальянцем Каррерой. Но собирал команду и готовил ее к сезону Аленичев. И сейчас, узнав о возвращении в «Арсенал», Дмитрия не случайно спрашивают, не подумывает ли он в будущем и о «Спартаке». А тот скромно отвечает, что это надо еще заслужить.

Как говорится, неисповедимы пути Господни... С Богом, Дмитрий Анатольевич!

Денис Зорькин: — «Родина» уволила главного тренера Хуана Диаса. При этом клуб от лица генерального директора поблагодарил испанца «за работу и исторические достижения, которых добились плечом к плечу». Может, хоть вы, Олег Иванович, объясните, за что же тогда уволили бедолагу Хуана? Ведь за работу с историческими достижениями скорее звание заслуженного тренера надо присваивать, а не отправлять домой.

— Самому, Денис, было бы интересно получить ответ на этот вопрос. Может, гендиректор знает, который плечом к плечу с испанским тренером добивался исторических достижений. Правда, есть еще надежда на искусственный интеллект. Но боюсь, что даже ему это вряд ли по силам.

К клубу «Родина», да и ко всем остальным в лиге отношусь с уважением. Как и к тренерам, которые их возглавляют. Это настоящие труженики, преданные профессии. Но в нашем деле многое решает еще и опыт. Только с ним приходит умение выстраивать игру, создавать коллектив, управлять командой. А оказывается, за короткую тренерскую карьеру Диас успел поработать с юношами «Севильи». А затем занимал какие-то кабинетные должности. И как не удивляться, почему человеку, практически не имеющему тренерской практики на высоком уровне, распахнули дверь в российский футбол? Да еще доверили команду, которую требовалось ставить на ноги, с чем он никогда и нигде не сталкивался? Наверное, потому выход «Родины» в Премьер-лигу и победу над «Зенитом» считают для сеньора Диаса историческими достижениями. И хочется надеяться, что, помня о них, клуб все-таки сумеет стать крепче и еще приятно удивит болельщиков.

Правда, как говорят, уже под руководством покинувшего «Ростов» помощника Валерия Карпина в сборной России Джонатана Альбы. Ох уж эта заманчивая Испания! Вместе с Виктором Онопко — чему, если это случится, я буду очень рад. Успеха вам, друзья, и побед команде с таким гордым и красивым названием!

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кого-то раздражает эпатажность Дзюбы, но за преданность футболу он достоин уважения

Лев Васильев: — Домашний матч с «Крыльями» «Локомотив» начал с 11 россиянами в составе. И сразу пошли разговоры, мол, как хорошо, что клуб взял курс на отечественных футболистов. Хотя команда и находится в зоне переходных матчей. А по-вашему, Олег Иванович, что важнее болельщику — то, сколько в команде своих игроков и легионеров, или ее игра и место в таблице?

— Мне кажется, что времена, когда в футболе считали «своих» и «чужих» уже в прошлом. С улыбкой вспоминаю наши споры с Николаем Петровичем Старостиным, мечтавшим о «Спартаке» только с клубными воспитанниками. И я, соглашаясь, говорил Деду, что это хорошо, когда в команде только свои, но еще лучше, если они будут выигрывать. Ведь главное в футболе — результат. А у «Локомотива» в этом плане дела пока неважные. И не исключаю, что чисто российский состав Галактионов вынужден был выставить не от хорошей жизни. Похоже, по той же причине клуб распродавал и лидеров. Возможно, здесь это отголоски финансовых трудностей. Но клубное руководство заявляет, что такой проблемы не существует. А пока «Локомотив» пытается вылезти из низов таблицы. И тема «свои — не свои в составе» мало волнует болельщиков. Всегда считал: если иностранец в команде живет по ее законам, предан ей, бьется за честь клуба, то он свой. Пример — бразилец Робсон, игравший в «Спартаке» в конце 90-х. Вот за такое отношение его уважали в команде и любили болельщики. И место в составе он получал не из-за того, что стоил клубу немалых денег, а благодаря тому, как вкалывал на тренировках и бился в игре. Знал — только так можно заслужить доверие тренера.

Помнится, уехавший в «Севилью» Дасаев рассказывал мне, что сразу же понял в Испании: хочешь заиграть на новом месте — будь на голову выше местных. Думаю, это уже успел почувствовать и Батраков. Главное, ему с первых шагов не дрогнуть и не поплыть. Что касается оставшегося без него «Локомотива», то команду ждет трудный сезон. И уже сейчас ясно — ей придется решать совсем иные задачи, чем в предыдущем чемпионате. Но вины Алексея в таком повороте судьбы «Локомотива» я не вижу.

Андрей Куркин: — Теперь уже ясно, что нынешний сезон пройдет без Артема Дзюбы. Кто-то считает решение Артема правильным. А вот президент РПЛ Александр Алаев с сожалением заметил, что такого футболиста будет не хватать нашему чемпионату. Интересно ваше мнение, Олег Иванович!

— Я всегда говорил, что личности нужны футболу. Они делают его ярче, интереснее. Пожалуй, сейчас их поубавилось. Потому и отъезд Батракова, чья игра возвращала во времена футбольной романтики, был воспринят как большая потеря. То же самое рискну сказать и про уход Дзюбы. Да, кого-то раздражает его эпатажность, подчеркнутая независимость. Но за преданность футболу, профессии он достоин уважения. А еще и за крепость характера. И принимая очередной вызов судьбы, он каждый раз доказывал: меня не сломать! Вот почему таких бойцов, каким Артема запомнили на домашнем чемпионате, болельщикам сегодня жаль терять.

Заур Тедеев, работавший с Дзюбой в «Акроне», недавно сказал, что тот мог бы помочь любому из клубов Премьер-лиги. Начали прикидывать — кому? В «Спартаке» и «Локомотиве» на него обижены за какие-то интервью. В «Краснодаре» и «Зените», похоже, все вакансии заняты. Ну а дорога в ЦСКА исторически закрыта. Плюс игрок он из категории «неудобных», привыкший открыто говорить то, что думает. Так что уж лучше от греха подальше... Хотя еще неизвестно, пошел бы туда сам Артем.

И здесь вспоминается то, как он оказался в сборной Черчесова, у которого с Дзюбой были не самые нежные отношения. Но вопреки всему тренер протянул Артему руку. Так команда и на поле, и в раздевалке получила лидера, который горел и вел за собой!

Признаюсь, что и мне как рядовому болельщику будет не хватать этого задиры, скучно с которым никогда не бывало. Но почему-то верится, что последнее слово Артем еще скажет. Это в его характере!

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Леонид Козловский: — Домашний проигрыш «Зенита» армейцам многие поспешили объявить закатом питерской карьеры Семака и чуть ли не предрекли его замену уже нынешней зимой. Насколько, по-вашему, обоснованы такие прогнозы на будущее тренера?

— Возможно, это покажется странным, но когда команда столько раз становится первой, то кого-то это начинает раздражать. И мне, когда «Зенит» оступался, уже не раз доводилось слышать подобные высказывания по поводу судьбы Семака. Да еще разговоры о переборе им в составе уставших от частых побед легионеров... По себе знаю, как непросто управлять командой, от которой ждут только побед. Для тренера это дополнительное напряжение. Ведь находясь под прессом текущих проблем, он должен держать на максимуме игровой тонус футболистов. Помню, после не самых удачных матчей ребята просили меня что-то поменять в подготовке. И, оставив мячи, мы шли в Тарасовке побродить по лесу и жарили шашлык.

Конечно, любому тренеру не слишком приятны мрачные прогнозы по поводу своего будущего. Но такова профессия, где он обязан быть готовым к любым неожиданностям. Семак не из тех, кого это может выбить из колеи. И уже не раз с честью выходил из пиковых ситуаций. А значит, умеет держать удар, зная о запредельных требованиях и высокого начальства, и болельщиков. С чем, кстати, не смогли справиться в Питере такие матерые асы, как Манчини и Луческу.

Можно представить, сколько всего Семак наслушался после домашнего поражения от «Родины». Но понимал — права на проявление слабости не имеет. Перед паузой в чемпионате «Зенит» шел лишь пятым, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на три очка. Да и разница мячей — 19 на 9. Это не повод для сигнала SOS . Просто в Питере привыкли видеть дорогой сердцу клуб первым не только на финише. Это по-революционному — да-а-ешь! Сейчас вернулся в строй Дуглас Сантос. Похоже, уже вписался в среднюю линию Карпукас. В атаке на первых ролях Соболев и набравший обороты Глушенков. А победа в гостях над неуступчивой «Балтикой» дала почувствовать — игровой тонус «Зенита» на боевом уровне. И 10 октября «Краснодар» проверит, насколько Семак с «Зенитом» намерены сохранить за собой чемпионство.

Я же по-прежнему считаю, что сил для этого у него вполне хватает. Хотя в душе очень надеюсь на тот характер, который показал «Спартак» в начале сезона. С ним можно смело драться за золото!

P . S . Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!