«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет
Если есть в футболе очевидные и легко прогнозируемые вещи, то новое соглашение Эсекьеля Барко со «Спартаком» — тот самый случай. Его просто невозможно было не заключить. Слишком уж амбициозна нынешняя версия красно-белого клуба — и слишком велика в ней роль 27-летнего аргентинца.
У «Спартака» есть деньги. ЦСКА может сколько угодно облизываться на Даку, но именно самый принципиальный соперник приходит и забирает албанца у «Рубина», положив, по информации из ряда источников, зарплату в 3,75 миллиона евро. И Мирлинд тихонечко сидит на скамейке за спиной Угальде. Так неужели вы думаете, что красно-белые не дадут примерно столько же своей главной звезде? Даже говорить не о чем.
Да, летом Барко немного пораскачивал лодку, заявив в интервью на родине, что хочет в «Индепендьенте». Но мы же знаем, как это устроено в футбольном мире, особенно когда до окончания действующего договора остается всего год. Как сказал бы агент аргентинца: ничего личного — только бизнес. Некоторые мои коллеги уверены, что и пропуск Эсекьелем четырех матчей в августе-сентябре из-за бронхита был из той же серии: давайте скорее подписываться, а то у меня настроение падает, а вы видите, как без меня выглядит команда. Контраст действительно разительный: с Барко уверенно победили «Зенит» (2:0), а потом без него тут же последовала безликая ничья с «Оренбургом» (1:1) и болезненное поражение от «Динамо» (1:2) не только по счету, но и, главное, по игре.
Я в эти теории заговора не верю, уверен, что аргентинец рвался на поле, но мы лишний раз убедились: «Спартак» с Барко и без него — две разные команды. Одна — явный претендент на золото. Вторая не имеет на чемпионство практически никаких шансов, как бы Жедсон ни пытался взять на себя лидерскую роль.
Именно Барко у «Спартака» делает разницу — задает темп и направление атак, может вспороть оборону соперника как дриблингом, так и передачей. На Эсекьеле держится все, и это все понимают. Так что продление было неизбежным. Как очевидными и сложности при переподписании. О значимости Барко знаем не только мы с вами, а еще сам футболист и, что важнее, его агент. Он был бы совсем уж простофилей, если бы не выжал из этой ситуации максимум. «Спартак» не мог себе позволить потерять Эсекьеля, а значит, вынужден пойти на уступки.
Конечно, никто не даст гарантии, что после переподписания контракта Барко немного не успокоится. Но, во-первых, он раньше не был замечен в игре не на полных оборотах. А во-вторых, эти опасения бесполезны — аргентинца в любом случае требовалось обязательно сохранить.
Теперь все позади. Болельщики красно-белых могут выдохнуть, забыть разговоры о том, что через два месяца Эсекьель бесплатно подпишется с «Зенитом», и с оптимизмом ждать продолжения золотой гонки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1