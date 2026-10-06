«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет

Константин Алексеев — о новом контракте лидера красно-белых, который рассчитан до 2030 года.

Если есть в футболе очевидные и легко прогнозируемые вещи, то новое соглашение Эсекьеля Барко со «Спартаком» — тот самый случай. Его просто невозможно было не заключить. Слишком уж амбициозна нынешняя версия красно-белого клуба — и слишком велика в ней роль 27-летнего аргентинца.

У «Спартака» есть деньги. ЦСКА может сколько угодно облизываться на Даку, но именно самый принципиальный соперник приходит и забирает албанца у «Рубина», положив, по информации из ряда источников, зарплату в 3,75 миллиона евро. И Мирлинд тихонечко сидит на скамейке за спиной Угальде. Так неужели вы думаете, что красно-белые не дадут примерно столько же своей главной звезде? Даже говорить не о чем.

Да, летом Барко немного пораскачивал лодку, заявив в интервью на родине, что хочет в «Индепендьенте». Но мы же знаем, как это устроено в футбольном мире, особенно когда до окончания действующего договора остается всего год. Как сказал бы агент аргентинца: ничего личного — только бизнес. Некоторые мои коллеги уверены, что и пропуск Эсекьелем четырех матчей в августе-сентябре из-за бронхита был из той же серии: давайте скорее подписываться, а то у меня настроение падает, а вы видите, как без меня выглядит команда. Контраст действительно разительный: с Барко уверенно победили «Зенит» (2:0), а потом без него тут же последовала безликая ничья с «Оренбургом» (1:1) и болезненное поражение от «Динамо» (1:2) не только по счету, но и, главное, по игре.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Я в эти теории заговора не верю, уверен, что аргентинец рвался на поле, но мы лишний раз убедились: «Спартак» с Барко и без него — две разные команды. Одна — явный претендент на золото. Вторая не имеет на чемпионство практически никаких шансов, как бы Жедсон ни пытался взять на себя лидерскую роль.

Именно Барко у «Спартака» делает разницу — задает темп и направление атак, может вспороть оборону соперника как дриблингом, так и передачей. На Эсекьеле держится все, и это все понимают. Так что продление было неизбежным. Как очевидными и сложности при переподписании. О значимости Барко знаем не только мы с вами, а еще сам футболист и, что важнее, его агент. Он был бы совсем уж простофилей, если бы не выжал из этой ситуации максимум. «Спартак» не мог себе позволить потерять Эсекьеля, а значит, вынужден пойти на уступки.

Конечно, никто не даст гарантии, что после переподписания контракта Барко немного не успокоится. Но, во-первых, он раньше не был замечен в игре не на полных оборотах. А во-вторых, эти опасения бесполезны — аргентинца в любом случае требовалось обязательно сохранить.

Теперь все позади. Болельщики красно-белых могут выдохнуть, забыть разговоры о том, что через два месяца Эсекьель бесплатно подпишется с «Зенитом», и с оптимизмом ждать продолжения золотой гонки.