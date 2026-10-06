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Эсекьель Барко продлил контракт со Спартаком до 2030 года: мнение Алексеева о новом контракте хавбека и шансах на чемпионство в РПЛ-2026/27

«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о новом контракте лидера красно-белых, который рассчитан до 2030 года.

Если есть в футболе очевидные и легко прогнозируемые вещи, то новое соглашение Эсекьеля Барко со «Спартаком» — тот самый случай. Его просто невозможно было не заключить. Слишком уж амбициозна нынешняя версия красно-белого клуба — и слишком велика в ней роль 27-летнего аргентинца.

У «Спартака» есть деньги. ЦСКА может сколько угодно облизываться на Даку, но именно самый принципиальный соперник приходит и забирает албанца у «Рубина», положив, по информации из ряда источников, зарплату в 3,75 миллиона евро. И Мирлинд тихонечко сидит на скамейке за спиной Угальде. Так неужели вы думаете, что красно-белые не дадут примерно столько же своей главной звезде? Даже говорить не о чем.

Франсис Кахигао, Эсекьель Барко, Сергей Некрасов.«Счастливы и игрок, и клуб». «Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года

Да, летом Барко немного пораскачивал лодку, заявив в интервью на родине, что хочет в «Индепендьенте». Но мы же знаем, как это устроено в футбольном мире, особенно когда до окончания действующего договора остается всего год. Как сказал бы агент аргентинца: ничего личного — только бизнес. Некоторые мои коллеги уверены, что и пропуск Эсекьелем четырех матчей в августе-сентябре из-за бронхита был из той же серии: давайте скорее подписываться, а то у меня настроение падает, а вы видите, как без меня выглядит команда. Контраст действительно разительный: с Барко уверенно победили «Зенит» (2:0), а потом без него тут же последовала безликая ничья с «Оренбургом» (1:1) и болезненное поражение от «Динамо» (1:2) не только по счету, но и, главное, по игре.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Я в эти теории заговора не верю, уверен, что аргентинец рвался на поле, но мы лишний раз убедились: «Спартак» с Барко и без него — две разные команды. Одна — явный претендент на золото. Вторая не имеет на чемпионство практически никаких шансов, как бы Жедсон ни пытался взять на себя лидерскую роль.

Именно Барко у «Спартака» делает разницу — задает темп и направление атак, может вспороть оборону соперника как дриблингом, так и передачей. На Эсекьеле держится все, и это все понимают. Так что продление было неизбежным. Как очевидными и сложности при переподписании. О значимости Барко знаем не только мы с вами, а еще сам футболист и, что важнее, его агент. Он был бы совсем уж простофилей, если бы не выжал из этой ситуации максимум. «Спартак» не мог себе позволить потерять Эсекьеля, а значит, вынужден пойти на уступки.

Эсекьель Барко.Если «Спартак» потеряет Барко, то может забыть о чемпионских амбициях в новом сезоне

Конечно, никто не даст гарантии, что после переподписания контракта Барко немного не успокоится. Но, во-первых, он раньше не был замечен в игре не на полных оборотах. А во-вторых, эти опасения бесполезны — аргентинца в любом случае требовалось обязательно сохранить.

Теперь все позади. Болельщики красно-белых могут выдохнуть, забыть разговоры о том, что через два месяца Эсекьель бесплатно подпишется с «Зенитом», и с оптимизмом ждать продолжения золотой гонки.

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Эсекьель Барко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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 3 1 1
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