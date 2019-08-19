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Никола Влашич: «У «Спартака» появились хорошие футболисты». Но один игрок не может делать всю игру команды"

04:19
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

— Нас ждет дерби, а это всегда очень важно, — цитируют «Известия» Влашича. — Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече. У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/911411/sevastian-terletckii/vremia-otkrytiia-spartak-primet-tcska-na-svoei-arene-v-tushino

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