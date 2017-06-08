Никита Медведев подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом"

Как стало известно "СЭ", вратарь Никита Медведев на правах свободного агента подпишет контракт с "Локомотивом". Соглашение будет заключено сроком на три года.
В минувшем сезоне Медведев выступал за "Ростов". 30 апреля 2017 года побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.
"Ростов" в чемпионате России-2016/17 занял шестое место, "Локомотив" – восьмое, но выиграл Кубок страны.
MMT
Тренера, конечно же
16:46
MMT
Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время записи передачи «Главные о главном» в студии «Дон-Медиа» рассказал о том, что происходит в футбольном клубе «Ростов». «Что касается судьбы ФК «Ростов», то я бы не драматизировал ситуацию, — сказал Василий Голубев. — 9 июня команда уедет на сборы в Австрию. Во время её отсутствия будет идти обычная системная работа: подбор кандидатуры тренера, игроков, решение финансовых вопросов. Клуб принадлежит правительству области, но даже по его решению сразу ничего не изменится. У команды были большие успехи, так что спасибо всем, что к этому причастен. Но любое дело требует корректировки, что сейчас и происходит. ///Команда на сборах, а у него ОБЫЧНАЯ СИСТЕМНАЯ работа - ПОДБОР ТРЕНА!!! А с кем команда на сбор уедет? ///Беги, Никита, беги!
16:46
spartak-msk
Парень намного сильнее Гилерме
16:44
RobertH
knyaz boltconskiy RobertH Только очень больные люди могут покупать в Локомотив вратаря Ростова,когда их вратарь принял гражданство и заявляется в сборную....Маразм..._______________Ну может Гилерьме отдадут куда-нибудь.И будет Медведев первым номером.Гилерьме так себе вратарь,ничего особенного.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Да там уже такая муть,что никто и не поймет.Последний,кто как-то бодался с этой конторой агентов,был Толстых.Ну и слился ,под нажимом большого баблосовского потока.А теперь Гильерме,контракт у которого продолжается типа,будет либо давить Медведева,или сидеть шлифовать лавку,либо будет отдан в аренду,что тоже пахнет тухло,так как бразилец переживал с Локо все трудные периоды.Да о каких там запахах можно говорить ваще,когда там пара-тройка агентов рисует весь чемпионат?И им очень сильно по....кто и как за кого будет играть.Ну и главное-не прикасаться к Игорьку до последнего матча под фанфары лет так через пять-семь.Так что кто бы не сел на лавку в Локо-всё непогрешимому рекордсмену в зачет.В ЦСКА ,замечу,вопрос о воротах не обсуждается.Это только в других клубах дергают ребят,тосуют,как карты в колоде, и ребята не понимают что с ними будет и психуют,каждый по своему.А как это влияет на результат -знает любой.Никите Медведеву я бы пожелал поскорее удрать куда-нибудь подальше.Хоть и за меньшее бабло.И не становиться очередным в печальном ряду подставных,которые блеснули и потом сгинули на просторах необъятных российских лиг.
16:41
Korvin
Непонятное приобретение... По принципу чтоб был....
15:08
Sher-Khan
О как! Усиление, кипер хороший
15:08
knyaz boltconskiy
RobertH Только очень больные люди могут покупать в Локомотив вратаря Ростова,когда их вратарь принял гражданство и заявляется в сборную....Маразм..._______________Ну может Гилерьме отдадут куда-нибудь.И будет Медведев первым номером.Гилерьме так себе вратарь,ничего особенного.
14:49
RobertH
Фемистоклюс Вот и сказке "Ростсельмаша" конец. Очень симпатичная была команда. Какой предстанет в новом сезоне - пока не ясно. В любом случае удачи самобытному коллективу с берегов Дона!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конец не сказке Ростсельмаша.Конец полусказке,на сказку -то и не потянули,под названием чемпионат Росси по футболу.Только очень больные люди могут покупать в Локомотив вратаря Ростова,когда их вратарь принял гражданство и заявляется в сборную....Маразм...И как теперь будет в Локомотиве?Кто в запасе?Или ,как Новосельцев в Зените?Правильно!Многие спрашивали,любуясь на вечно недовольную физиономию вечного вратаря-рекордсмена,-а почему Медведев не в сборной после реально проведенного сезона?Теперь всё понятно.Под Игорька зачистили ещё лет так на пять.И позор и смешно,даже и знаешь,как правильнее.Если есть какая -то логика на этой планете,то по осени будут позориться один за другим клубы ,прошакалившие на баллах ,добытых ФК Ростов.Ну теперь ,благодаря активной деятельности многих,получаем эксклюзивный чемпионат по комбинированной схеме осень-зима-весна-6+6+4.Аналога в мировой практике нет и не было.Месим грязь по зусману,шесть команд бодаются за евролиги,для проформы и отката бабла,шесть команд окапываются в середине таблицы и по весне активно торгуются с клубами из первой шестерки за очки,а оставшаяся четверка борется за выживание в лиге,скромно вступая в торги за очки с клубами середняками.Супер интрига!Не болел особенно за ФК Ростов,но теперь буду болеть за этот клуб всегда,вспоминая замечательные игры в Еврокубках,удар Нобоа,который,если бы не Ромеро,выводил бы ростовчан практически в финал ЛЧ.....Буду вспоминать победу над Баварией....И буду вспоминать ненасытного среднеазиатского гуру,который ради бабла завалил всю эту замечательную сказку.Да нам есть что смотреть.Для меня есть АПЛ.И поэтому будем жить и сплевывать при упоминании о нашем несчастном чемпионате,где руляют уже полностью обалдевшие от бабла типы....Могут удалить.Да и всё равно.Кто-то -да и прочитает.
14:39
южанин61
Деньги хорошие заработает. Лавку отполирует до блеска за три года. Если через год в аренду куда-нить в Уфу не скинут.
14:37
Фемистоклюс
Вот и сказке "Ростсельмаша" конец. Очень симпатичная была команда. Какой предстанет в новом сезоне - пока не ясно. В любом случае удачи самобытному коллективу с берегов Дона!
14:02
Фрэнки четыре пальца
Был вратарь и нет вратаря,без него на земле игра...........
13:43