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Нигматуллин уверен, что Семина после ухода из «Локомотива» захотят заполучить другие клубы

06:53
Руслан Нигматуллин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руслан Нигматуллин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Юрия Семина захотят видеть у себя многие клубы. «Локомотив» не собирается продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.

— Последний раз видел Семина где-то год назад — это был человек, который мне показался голодным до побед, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — В 1998 году мы впервые начали работать вместе с Юрием Павловичем, и спустя 22 года в нем ничего не поменялось. Последнего слова Семин точно не сказал. Он всё так же хочет работать и побеждать, приносить людям радость и получать удовольствие от футбола, но не в роли свадебного генерала, а в роли генерала, который сидит на коне и находится в самой гуще событий. Думаю, что иметь в своем составе такого тренера сочтут за счастье многие клубы.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1011289/sevastian-terletckii/iurii-plach-kak-izmenitsia-lokomotiv-posle-ukhoda-semina

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