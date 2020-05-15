Нигматуллин уверен, что Семина после ухода из «Локомотива» захотят заполучить другие клубы

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Юрия Семина захотят видеть у себя многие клубы. «Локомотив» не собирается продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.

— Последний раз видел Семина где-то год назад — это был человек, который мне показался голодным до побед, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — В 1998 году мы впервые начали работать вместе с Юрием Павловичем, и спустя 22 года в нем ничего не поменялось. Последнего слова Семин точно не сказал. Он всё так же хочет работать и побеждать, приносить людям радость и получать удовольствие от футбола, но не в роли свадебного генерала, а в роли генерала, который сидит на коне и находится в самой гуще событий. Думаю, что иметь в своем составе такого тренера сочтут за счастье многие клубы.