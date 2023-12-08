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Сегодня, 22:37

Наумов поделился мнением о стремлении российских игроков выступать в Европе

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитником железнодорожников Наиром Тикнизяном интересовался «Вердер».

«Такой шанс — масштабный для любого российского футболиста сегодня. Выезд в Европу — это шаг вперед. Как бы патриотично мы ни были настроены, мы должны прекрасно понимать, что футболисты рвутся в Европу. Там команды участвуют в еврокубках, а у нас ничего нет, мы в изоляции. Футболист все-таки посвящает этому всю жизнь, он хочет играть, хочет развиваться — осуждать за это не стоит. Тем более, Тикнизян играет за сборную Армении. Если трансфер состоится, это можно приветствовать и только пожелать ему хорошей игры и успешной карьеры», — цитирует Наумова «Газета.Ru».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/08/21884509.shtml
Футбол
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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