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Булыкин считает, что будет здорово, если Тикнизян перейдет в «Вердер»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в немецкий «Вердер».

«Любой переход в топ-лигу Европы — плюс для футболиста, для его карьеры, для прогресса, для развития. И если он перейдет, это будет здорово, он посмотрит на футбол с лучшей стороны и будет получать удовольствие от футбола и прогрессировать быстрыми темпами. Это топ-лига, там лучшие условия и лучшие футболисты мира. К сожалению, мы не входим в число стран, за которыми следят, поэтому самое главное — уехать в Европу, там проявить себя и уже строить мировую карьеру. Тех, кто может сразу перейти в топ-клуб, единицы. Поэтому надо начинать со среднего клуба, адаптироваться, проявлять себя и делать международную карьеру», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее Тикнизян рассказал, что в случае перехода в «Вердер» он начнет учить немецкий язык.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.

Источник: Газета.Ru
Наяир Тикнизян
Футбол
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 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
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