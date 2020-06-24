РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Нарвал цветов». Евсеев подарил жене букет и показал совместное фото с супругой

24 июня 2020, 21:05
Вадим Евсеев с супругой. Фото Instagram
Вадим Евсеев с супругой. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. Он рассказал, что подарил жене цветы.

— Нарвал цветов. И подарил букет. Той девушке, которую люблю, — процитировал Евсеев известную песню.

21 июня «Уфа» обыграла «Тамбов» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ. Уфимцы занимают восьмое место с 30 очками в турнирной таблице чемпионата России. В 24-м туре «горожане» на выезде сыграют со «Спартаком».

«Я с Таней!» Евсеев показал фото с супругой

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир