«Нарвал цветов». Евсеев подарил жене букет и показал совместное фото с супругой

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. Он рассказал, что подарил жене цветы.

— Нарвал цветов. И подарил букет. Той девушке, которую люблю, — процитировал Евсеев известную песню.

21 июня «Уфа» обыграла «Тамбов» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ. Уфимцы занимают восьмое место с 30 очками в турнирной таблице чемпионата России. В 24-м туре «горожане» на выезде сыграют со «Спартаком».

«Я с Таней!» Евсеев показал фото с супругой