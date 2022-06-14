Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное назначение Славиша Йокановича на пост главного тренера.

«Тяжело сказать, так как не знаю этого специалиста. Не знаю, хорошее или плохое это назначение. Если назначили, значит руководители «Динамо» тщательно подходили к этому вопросу. Наверное, из тех кандидатов, которые были, они выбрали самое оптимальное и идеальное решение на сегодняшний момент. А насколько оно окажется удачным? Покажет чемпионат», — сказал Точилин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.