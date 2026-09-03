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Динамо Москва — Ахмат: результат матча Кубка России 3 сентября 2026

Московское «Динамо» всухую обыграло «Ахмат» в матче Кубка

Сергей Ярошенко
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Встреча прошла на «ВТБ Арене».

У бело-голубых отличились нападающие Иван Сергеев на 43-й минуте, Ярослав Гладышев на 53-й минуте и Константин Тюкавин на 79-й.

Бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы B, грозненцы с 4 очками — на третьей строчке.

В следующем туре команды снова встретятся друг с другом. Встреча пройдет 14 октбря на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Ахмат

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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