Московское «Динамо» всухую обыграло «Ахмат» в матче Кубка

Московское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Встреча прошла на «ВТБ Арене».

У бело-голубых отличились нападающие Иван Сергеев на 43-й минуте, Ярослав Гладышев на 53-й минуте и Константин Тюкавин на 79-й.

Бело-голубые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы B, грозненцы с 4 очками — на третьей строчке.

В следующем туре команды снова встретятся друг с другом. Встреча пройдет 14 октбря на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.