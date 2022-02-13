Глава департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал о приглашенных экспертах на сбор российских арбитров РПЛ в Анталье (Турция).

«Пригласили на этот сбор двух специалистов. Один из них — Жоау Капела, в прошлом работавший судьей, — отметил Перейра. — Он также запускал процессы, связанные с системой видеопомощи арбитрам в Португалии: ВАР-комнату и ВАР в поле. По обоим этим направлениям он имеет опыт работы порядка шести лет. Плюс на данный момент он является ВАР-менеджером в Греции. На этом сборе он сможет поделиться своим опытом с судьями РПЛ, отвечающими за ВАР. Это важно, потому что все-таки после после 2,5 лет использования ВАР в России, мы только в начале пути. Верим, что его присутствие здесь сыграет свою роль и поможет улучшить работу видеосистемы в будущем.

Что касается второго специалиста Жоау Диаша — то он имеет опыт работы с национальными сборными Португалии. Также на протяжении последних 15 лет он был тренером по физподготовке судей в УЕФА — не только в футболе, но и в футзале. Он с нами для того, чтобы обозначить важность специфических занятий для судей, не только лишь бега. Это упражнения, в ходе которых нужно реагировать на сигналы или свистки. Это также тренировки на скорость принятия решений или когда нужно фокусировать свое внимание на каких-то отдельно взятых элементах.

Мы хотели, чтобы специалисты из этих сфер поделились своими знаниями с судьями РПЛ и наш уровень стал выше. Российским арбитрам этот опыт уже понравился, хотя многие из тренировок были для них в новинку. При этом они продемонстрировали максимальную концентрацию и предельную самоотдачу. И это тот настрой, который я хотел бы, чтобы они сохранили на остаток сезона РПЛ".