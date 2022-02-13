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Сегодня, 17:15

«Хотели, чтобы наш уровень стал выше». Перейра — об иностранных экспертах на сборе российских арбитров РПЛ

Глава департамента судейства РФС заявил, что российские судьи продемонстрировали максимальную концентрацию на сборе в Турции
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал о приглашенных экспертах на сбор российских арбитров РПЛ в Анталье (Турция).

«Пригласили на этот сбор двух специалистов. Один из них — Жоау Капела, в прошлом работавший судьей, — отметил Перейра. — Он также запускал процессы, связанные с системой видеопомощи арбитрам в Португалии: ВАР-комнату и ВАР в поле. По обоим этим направлениям он имеет опыт работы порядка шести лет. Плюс на данный момент он является ВАР-менеджером в Греции. На этом сборе он сможет поделиться своим опытом с судьями РПЛ, отвечающими за ВАР. Это важно, потому что все-таки после после 2,5 лет использования ВАР в России, мы только в начале пути. Верим, что его присутствие здесь сыграет свою роль и поможет улучшить работу видеосистемы в будущем.

Что касается второго специалиста Жоау Диаша — то он имеет опыт работы с национальными сборными Португалии. Также на протяжении последних 15 лет он был тренером по физподготовке судей в УЕФА — не только в футболе, но и в футзале. Он с нами для того, чтобы обозначить важность специфических занятий для судей, не только лишь бега. Это упражнения, в ходе которых нужно реагировать на сигналы или свистки. Это также тренировки на скорость принятия решений или когда нужно фокусировать свое внимание на каких-то отдельно взятых элементах.

Мы хотели, чтобы специалисты из этих сфер поделились своими знаниями с судьями РПЛ и наш уровень стал выше. Российским арбитрам этот опыт уже понравился, хотя многие из тренировок были для них в новинку. При этом они продемонстрировали максимальную концентрацию и предельную самоотдачу. И это тот настрой, который я хотел бы, чтобы они сохранили на остаток сезона РПЛ".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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