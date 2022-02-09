Юри Алберто: «Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, как узнал об интересе петербургского клуба.

«Я был на каникулах, когда были первые разговоры с «Зенитом», — сказал Алберто в интервью пресс-службе «Зенита». — Не люблю проводить отпуск лениво, мне нравится тренироваться в это время. Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А в оставшееся время работаю над возвращением на поле. Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне».

30 января «Зенит» объявил о переходе 20-летнего бразильца из «Интернасьонала». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан на пять лет.

На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за бразильский клуб.