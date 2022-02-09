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Юри Алберто: «Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне»

Юри Алберто рассказал, как узнал об интересе «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, как узнал об интересе петербургского клуба.

«Я был на каникулах, когда были первые разговоры с «Зенитом», — сказал Алберто в интервью пресс-службе «Зенита». —  Не люблю проводить отпуск лениво, мне нравится тренироваться в это время. Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А в оставшееся время работаю над возвращением на поле. Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне».

30 января «Зенит» объявил о переходе 20-летнего бразильца из «Интернасьонала». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан на пять лет.

На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за бразильский клуб.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zj7NmDVvgHo
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ФК Интернасьонал
Юри Алберто
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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