Семин о решении Карседо выпустить Даку и Угальде с «Балтикой»: «Вызывает уважение, не каждый решится на такое»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о победе «Спартака» над «Балтикой» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Интересный матч. У «Спартака» хорошие эмоции и физическая готовность. Победа была закономерной. С таким энтузиазмом красно-белые будут бороться за чемпионство. Решение Карседо выпустить двух форвардов вызывает уважение. Не каждый тренер решится на такой ход. Даку и Угадьде — два мастера, которые должны найти взаимодействие между собой», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» одержал третью победу в четырех турах на старте сезона и с 9 очками поднялся на третье место в РПЛ. «Балтика» (6 очков) идет шестой в турнирной таблице.