«Химки» арендовали бразильского защитника «Браги»

Состав «Химок» пополнил бразильский защитник «Браги» Бруно Виана. Футболист перешел в российский клуб на правах аренды до конца сезона.

Состав красно-чёрных пополнил бразильский защитник «Браги» Бруно Виана. Футболист перешёл в «Химки» на правах аренды до конца сезона.



Ben vindo, Bruno!



?? https://t.co/F9lboIsXRA pic.twitter.com/qXI11VFKao — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 9, 2022

Виана — воспитанник бразильского «Крузейро», в составе которого начал профессиональную карьеру. В 2016-м он перешел в «Олимпиакос» и после сезона в греческом клубе защитник заинтересовал португальскую «Брагу». После годичной аренды он подписал полноценный контракт с португальским клубом. До перехода в «Химки» футболист выступал в Бразилии за «Фламенго».