Эджуке: «Доволен первой частью сезона. До «Динамо» и «Зенита» отрыв большой, но все еще может измениться»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке оценил первую часть сезона для армейцев.

«Доволен первой частью сезона, — приводит слова Эджуке Sport24. — ЦСКА набрал достаточно много очков и ушел на зимнюю паузу на высоком месте. От третьей позиции отстаем всего на одно очко! До «Динамо» и «Зенита» отрыв большой, но все еще может измениться. У нас сильная команда и хороший подбор футболистов. Все рвутся на поле и прогрессируют. Главное, что мы улучшаем нашу игру шаг за шагом, работаем над качеством. К весне все будут готовы выкладываться на максимум».

Полузащитник согласился, что в некоторых матчах красно-синим повезло.

«ЦСКА всегда хочет побеждать и брать по три очка в каждой игре. В некоторых встречах нам повезло, но в футболе удача многое значит. Еще немного везения нам бы не помешало!» — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.