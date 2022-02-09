Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:19

Эджуке: «Доволен первой частью сезона. До «Динамо» и «Зенита» отрыв большой, но все еще может измениться»

Эджуке подвел итоги первой части сезона для ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке оценил первую часть сезона для армейцев.

«Доволен первой частью сезона, — приводит слова Эджуке Sport24. — ЦСКА набрал достаточно много очков и ушел на зимнюю паузу на высоком месте. От третьей позиции отстаем всего на одно очко! До «Динамо» и «Зенита» отрыв большой, но все еще может измениться. У нас сильная команда и хороший подбор футболистов. Все рвутся на поле и прогрессируют. Главное, что мы улучшаем нашу игру шаг за шагом, работаем над качеством. К весне все будут готовы выкладываться на максимум».

Полузащитник согласился, что в некоторых матчах красно-синим повезло.

«ЦСКА всегда хочет побеждать и брать по три очка в каждой игре. В некоторых встречах нам повезло, но в футболе удача многое значит. Еще немного везения нам бы не помешало!» — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-09-edzhuke-dovolen-pervoy-chastyu-sezona-do-dinamo-i-zenita-otryv-pobolshe-no-vse-yeshche-mozhet-izmenitsya
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Так до «золота» хоккеисты не доедут: главные выводы после скромной победы России над Швейцарией
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Эджуке: «Алексей Березуцкий растет как тренер каждый день!»
Юри Алберто: «Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне»
Юри Алберто: «В школе мне говорили: это «Юрий Гагарин, первый человек в космосе»
Айртон: «Счастлив, что заключили новый контракт. Никогда не думал об уходе из «Спартака»
Гол Яковлева принес ЦСКА победу над «Люнгбю» в товарищеском матче
Руй Витория может стать главным тренером «Аль-Ахли Джидда»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Эджуке: «Алексей Березуцкий растет как тренер каждый день!»
Юри Алберто: «Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне»
«Химки» арендовали бразильского защитника «Браги»
Юри Алберто: «В школе мне говорили: это «Юрий Гагарин, первый человек в космосе»
Айртон: «Счастлив, что заключили новый контракт. Никогда не думал об уходе из «Спартака»
Вратарь «Уфы» Кузнецов перешел в «Велес» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юри Алберто: «Когда узнал о предложении «Зенита», шел в тренажерный зал. После этого стал работать втройне»

Эджуке: «Алексей Березуцкий растет как тренер каждый день!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости