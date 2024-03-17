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17 марта, 03:49

Нападающий «Оренбурга» Обухов рассказал о задаче команды на концовку сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, как команда намерена провести остаток сезона.

«Нам сейчас самое главное очки набирать. В этом плане дела весной обстоят неплохо — спасли матч с ЦСКА на выезде, вырвали победу над «Балтикой». К сожалению, сейчас нам не до красивой игры — у нас другие задачи. Результат превыше всего. Есть понимание, что до конца чемпионата осталось мало игр, есть плотность внизу турнирной таблицы. И лучше выиграть 1:0 с плохой игрой, чем проиграть 0:1 с красивой. Такая сейчас ситуация. Будем в будущем стараться играть более красиво. В данном случае мы пытаемся, но иногда приходится упрощать игру», — приводят «Известия» слова Обухова.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в 20 матчах.

Источник: Известия
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