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11 марта, 04:29

Кузьмичев считает, что «Спартаку» стоило бы задуматься об отставке Абаскаля еще зимой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев считает, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля стоило бы отправить в отставку еще зимой.

«Мы, наверное, уже тысячу раз об этом говорили, что все-таки основная проблема «Спартака» — это тренер. Имея высококвалифицированных футболистов, он не способен выстроить игру хотя бы не так, чтобы выше головы команда прыгнула, показала бы какой-то сверхрезультат, а просто относительно своих качеств и способностей игроков могла бы показывать то, на что способна на сегодняшний день. Поэтому для меня очевидно, что Абаскаль не справляется. Не только для меня, но и для многих очевидно. Соответственно, то мнение, которое обсуждалось, что в межсезонье все-таки руководство «Спартака» должно задуматься о смене тренера, оно, наверное, было верное. Но чудес не бывает. Дальше, думаю, если тренера не поменяют, картина будет плюс-минус такая же», — приводит Metaratings слова Кузьмичева.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. 11 марта появилась информация о том, что испанец может быть отправлен в отставку, а на его место может прийти Владимир Ивич, на данный момент работающий в «Краснодаре».

Источник: Metaratings
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5
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