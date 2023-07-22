Нагорных — о Дзюбе: «Все, что не противоречит его контракту — его личное дело»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о деятельности нападающего команды Артема Дзюбы за пределами футбольного поля.

— Прежде всего наша работа по взаимодействию с футболиста строится в рамках нашей профессиональной деятельности. Поэтому мы с Артемом взаимодействуем, как с профессиональным футболистом. Если он не пропускает тренировок, участвует в той деятельности, которую подразумевает его контракт профессионального футболиста, то все, что находится за рамками и не противоречит его контракту — его личное дело, — сказал Нагорных.

В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).