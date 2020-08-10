«Мы ловили жаб». Гайч рассказал о необычном детском увлечении
Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч рассказал о своем необычном детском увлечении.
— Давайте поговорим о вашем детстве. Почему вы выбрали футбол?
— Уже с малых лет я гонял мяч с мальчишками. Сразу влюбился в эту игру. Все остальные вещи просто меркли по сравнению с футболом. Я даже спал с мячом, особенно, когда мне дарили новый (смеется).
— Правда, что единственным увлечением, помимо футбола, для вас являлась охота на жаб?
— Да, так и было. В Аргентине очень много насекомых, которые мешали нам в детстве играть в футбол. Поэтому мы ловили жаб, приносили их на нашу лужайку, чтобы они пожирали этих «тварей» (улыбается).
— Получалось ловить?
— Да. Мой рекорд? Много-много (смеется). Целое ведро. Как ловили? Руками. Ведь в детстве ты ничего не боишься (смеется). (Виталий Айрапетов)