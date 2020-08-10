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«Мы ловили жаб». Гайч рассказал о необычном детском увлечении

10 августа 2020, 14:15
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Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч рассказал о своем необычном детском увлечении.

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Адольфо Гайч после дебютного матча.«Как только освоюсь, брошу вызов Дзюбе». Интервью Гайча — звездного новичка ЦСКА

— Давайте поговорим о вашем детстве. Почему вы выбрали футбол?

— Уже с малых лет я гонял мяч с мальчишками. Сразу влюбился в эту игру. Все остальные вещи просто меркли по сравнению с футболом. Я даже спал с мячом, особенно, когда мне дарили новый (смеется).

— Правда, что единственным увлечением, помимо футбола, для вас являлась охота на жаб?

— Да, так и было. В Аргентине очень много насекомых, которые мешали нам в детстве играть в футбол. Поэтому мы ловили жаб, приносили их на нашу лужайку, чтобы они пожирали этих «тварей» (улыбается).

— Получалось ловить?

— Да. Мой рекорд? Много-много (смеется). Целое ведро. Как ловили? Руками. Ведь в детстве ты ничего не боишься (смеется). (Виталий Айрапетов)

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