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«Моя-то на iTunes уже пролезла». Карпин отреагировал на дебютную песню жены

00:15
Дарья и Валерий Карпины. Фото instagram.com/vgkarpin/
Дарья и Валерий Карпины. Фото instagram.com/vgkarpin/
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья проанонсировала свою дебютную песню. Ее название — «Дождь по глазам».

«Моя первая песня с сегодняшнего дня доступна для прослушивания на всех площадках!» — написала Карпина.

В ней есть такие строчки:

«Дождь по глазам — теперь думай сам
Я не плачу вовсе, мальчик, это осень.
Дождь по глазам — тебе показалось,
Это просто осень, и она тебя бросит»

«Ух ты, е*** Моя-то Дарья и на iTunes уже пролезла», — написал сам экс-капитан сборной России и бывший менеджер «Спартака» в своем Instagram с набором разных эмодзи.

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