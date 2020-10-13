«Моя-то на iTunes уже пролезла». Карпин отреагировал на дебютную песню жены

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья проанонсировала свою дебютную песню. Ее название — «Дождь по глазам».

«Моя первая песня с сегодняшнего дня доступна для прослушивания на всех площадках!» — написала Карпина.

В ней есть такие строчки:

«Дождь по глазам — теперь думай сам

Я не плачу вовсе, мальчик, это осень.

Дождь по глазам — тебе показалось,

Это просто осень, и она тебя бросит»

«Ух ты, е*** Моя-то Дарья и на iTunes уже пролезла», — написал сам экс-капитан сборной России и бывший менеджер «Спартака» в своем Instagram с набором разных эмодзи.