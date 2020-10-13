«Моя-то на iTunes уже пролезла». Карпин отреагировал на дебютную песню жены
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья проанонсировала свою дебютную песню. Ее название — «Дождь по глазам».
«Моя первая песня с сегодняшнего дня доступна для прослушивания на всех площадках!» — написала Карпина.
В ней есть такие строчки:
«Дождь по глазам — теперь думай сам
Я не плачу вовсе, мальчик, это осень.
Дождь по глазам — тебе показалось,
Это просто осень, и она тебя бросит»
«Ух ты, е*** Моя-то Дарья и на iTunes уже пролезла», — написал сам экс-капитан сборной России и бывший менеджер «Спартака» в своем Instagram с набором разных эмодзи.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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