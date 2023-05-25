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Сегодня, 11:10

Мостовой назвал основных претендентов на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, кого считает главными претендентами на звание лучшего тренера сезона.

«Основные претенденты на звание лучшего тренера сезона — Семак, Федотов, Ташуев, Карпин. Если говорить про Гончаренко, то он, вроде, выдал хорошую серию с «Уралом», но сейчас провалился, и они проигрывают. А сколько в итоге вылетело команд из многострадального Кубка России. Кто-то сейчас про «Акрон» вспоминает? Вообще никто, забыли, как будто этого клуба и не было. То, что я говорил раньше, тольяттинцев забудут на второй или третий день после вылета. А «Акрон» мог бы в финале играть. И «Урал» так же, который выбивал «Спартак» и «Ростов», сейчас дома сидит», — цитирует Мостового Metaratings.

Награда лучшему тренеру сезона будет вручена 4 июня. В число номинантов вошли: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-nazval-semaka-fedotova-tashueva-i-karpina-osnovnymi-pretendentami-na-zvanie-luchshego-trenera-sezona-253745/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

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 18 1 3
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