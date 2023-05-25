Мостовой назвал основных претендентов на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, кого считает главными претендентами на звание лучшего тренера сезона.

«Основные претенденты на звание лучшего тренера сезона — Семак, Федотов, Ташуев, Карпин. Если говорить про Гончаренко, то он, вроде, выдал хорошую серию с «Уралом», но сейчас провалился, и они проигрывают. А сколько в итоге вылетело команд из многострадального Кубка России. Кто-то сейчас про «Акрон» вспоминает? Вообще никто, забыли, как будто этого клуба и не было. То, что я говорил раньше, тольяттинцев забудут на второй или третий день после вылета. А «Акрон» мог бы в финале играть. И «Урал» так же, который выбивал «Спартак» и «Ростов», сейчас дома сидит», — цитирует Мостового Metaratings.

Награда лучшему тренеру сезона будет вручена 4 июня. В число номинантов вошли: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит») и Сергей Ташуев («Ахмат»).