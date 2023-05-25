Колосков назвал справедливой дисквалификацию нападающего «Спартака» Соболева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за неприличный жест в игре 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«В дисциплинарной комиссии работают люди с огромнейшим игровым опытом. Люди, которые играли за сборную. Они очень объективно оценивают то, что происходит на футбольном поле, и рассматривают все инциденты в полном соответствии с духом и правилами игры. Дисциплинарным регламентом предусмотрено за такого рода нарушение наказание от двух до четырех матчей. Соболеву решили дать по максимуму — четыре. Я считаю, что совершенно справедливо», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Вилианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.