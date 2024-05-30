Источник: форвард Воробьев близок к переходу в «Локомотив» за 2,5 миллионов евро

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев может стать игроком «Локомотива» или «Краснодара» в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Инсайды от Карпа.

По данным источника, «быки» предлагают за игрока 1,5 миллионов евро и включить в сделку защитника Александра Эктова. «Оренбург» не согласен на эти условия.

«Локомотив» готов заплатить за нападающего 2,5 миллионов евро, хотя в контракте Воробьева прописана сумма отступных в 2 миллиона евро.

В завершившемся сезоне футболист сыграл 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился восьмью голами и одной результативной передачей. Контракт 26-летнего Воробьева с клубом истекает летом 2025 года.