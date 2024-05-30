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Сегодня, 15:29

Источник: форвард Воробьев близок к переходу в «Локомотив» за 2,5 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев может стать игроком «Локомотива» или «Краснодара» в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Инсайды от Карпа.

По данным источника, «быки» предлагают за игрока 1,5 миллионов евро и включить в сделку защитника Александра Эктова. «Оренбург» не согласен на эти условия.

«Локомотив» готов заплатить за нападающего 2,5 миллионов евро, хотя в контракте Воробьева прописана сумма отступных в 2 миллиона евро.

В завершившемся сезоне футболист сыграл 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился восьмью голами и одной результативной передачей. Контракт 26-летнего Воробьева с клубом истекает летом 2025 года.

Источник: https://t.me/karpinside/31585
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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