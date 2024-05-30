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Сегодня, 15:45

Бородюк о Сафонове в «ПСЖ»: «Права на ошибку у него не будет»

Александр Львов
Обозреватель
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий сборных СССР и России Александр Бородюк в интервью «СЭ» высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Как относитесь к тем, кто считает, что отъезд в Европу талантливых игроков обедняет российский футбол, делая его менее зрелищным?

— Это давняя песня тех, кто во всем ищет только негатив. Молодежь должна иметь цель — сначала попасть в состав, потом заслужить приглашение в сборную, а затем проверить себя в футболе более высокого уровня. Именно это заставляет игрока работать и расти. И как приятно было узнать, что Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако», а Алексей Миранчук стал одним из лидеров «Аталанты». Проявит характер в «Реал Сосьедад» Захарян — и так же выйдет в нем на первые роли. И в условиях международной изоляции, в которой мы оказались, эти имена говорят миру, что российский футбол жив и не перевелись в нем настоящие таланты. А это лучший пример для нового молодого поколения и подтверждение того, что мы не стоим на месте. Уверен, что в этом плане оправдает надежды и воспитанник краснодарской академии Матвей Сафонов, чья игра отвечает сегодня самым высоким европейским стандартам. Главное — не упустить свой шанс, который ему могут предоставить. Например, в Кубке Франции. И права на ошибку у него не будет. Остается только пожелать Матвею пройти в новую футбольную жизнь той дорогой, которую осилил Головин. Удачи вам, ребята!

В четверг, 30 мая, известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.

Гус Хиддинк и&nbsp;Александр Бородюк. «Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка

Александр Бородюк
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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