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Источник: «Зенит» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Локомотива» Глушенкова

«Зенит» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Локомотива» Глушенкова
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«Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» Максиму Глушенкову, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, 24-летний футболист предпочитает продолжить карьеру в «Локомотиве». Глушенков сомневается в том, что будет получать достаточно игровых минут в «Зените».

Отмечается, что хавбек может подписать новое соглашение с железнодорожниками, поскольку он выполнил норму по результативным действиям за минувший сезон.

В сезоне-2023/24 Глушенков провел 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Рыночная стоимость хавбека составляет 7,5 миллиона евро, по данным Transfermarkt.

Источник: https://t.me/karpinside/31586
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Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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Зенит

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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