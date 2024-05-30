Владимир Ильин: «В чемпионской гонке болел за «Динамо»

Бывший нападающий «Ахмата» Владимир Ильин признался, что в чемпионской гонке РПЛ минувшего сезона болел за «Динамо».

«За кого болел в чемпионской гонке? За «Динамо». Импонирует игра Тюкавина и работа Лички. Плюс команда уже давно не выигрывала чемпионат», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

«Динамо» в итоговой таблице чемпионата России-2023/24 заняло третье место. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, «Краснодар» завершил сезон на второй строчке.