Осинькин: «Тоже слышал, что Салтыков еще может вернуться в аренду в «Крылья Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, может ли полузащитник Никита Салтыков снова сыграть за самарский клуб на правах аренды.
Права на хавбека принадлежат «Локомотиву».
«Я тоже об этом слышал. Но, кроме слухов, об этом больше ничего не знаю. Но если они готовы будут вернуть его в аренду, то мы хоть сейчас готовы вступить в переговоры», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 19-летний Салтыков сыграл в 33 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
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|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
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|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
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|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
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|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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|
Оренбург – Спартак
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Зенит
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|
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Краснодар
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|
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Локомотив
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Маркус Вендел
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|5
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