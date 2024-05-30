Гершкович не уверен, что Станкович достоин тренировать «Спартак»

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Меня настораживает, что приглашают сегодня тренеров, которые ничем себя не зарекомендовали, без какой-то биографии, прежде всего победной биографии. Сейчас я тоже не уверен, что «Спартак» выбрал правильный путь. Станкович — великий футболист, но он себя практически никак не проявил. Та же «Цервена Звезда» практически всегда становится чемпионом, кто бы там ни работал. Я не против того, чтобы приглашать хороших тренеров, у которых можно научиться. Но, к сожалению, приглашают иногда непонятно кого», — цитирует Гершковича ТАСС.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона.

«Спартак» финишировал на пятом месте в чемпионате России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.