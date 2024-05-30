Силкин — об увольнении Гончаренко из «Урала»: «Тренер — заложник результата»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Урала».
«Это сделано для того, чтобы встряхнуть ребят, потому что им грозит вылет. Вообще, Гончаренко своей работой доказал, что он неплохой тренер. Они хорошо начали чемпионат, но потом что-то случилось. Тренер является заложником результата», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».
«Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ. Ответная игра состоится 1 июня в Жигулевске.
Источник: Спорт День за Днем
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|
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|
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|
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|14
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|35
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|13
|34-41
|31
|
13
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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