Агент Арчегов рассказал, почему Дзагоев не перешел в мексиканский «Тигрес»

Футбольный агент Марат Арчегов рассказал, что вел переговоры по переходу Алана Дзагоева из ЦСКА в мексиканский «Тигрес».

«С Аланом Дзагоевым я знаком. Я даже какое-то время... Не могу сказать, что я был его агентом, но я точечно работал над одной историей. Это история с «Тигрес», — цитирует Арчегова Legalbet.

По словам агента, однажды он познакомился с мексиканцем, дядя которого являлся владельцем футбольного клуба «Тигрес».

«Он говорит: я из Мексики, а ты откуда? Я говорю: я вот футбольный агент из России, из Осетии. А он: у меня дядя — владелец «Тигрес». И он предложил меня познакомить с ним. Я сказал ему, что, конечно, хочу познакомиться. Он дает мне контакт, и потом я написал его дяде. У Алана тогда закончился контракт с ЦСКА, и он был в статусе свободного агента, или он истекал через месяц, я уже точно не помню. И я его предложил. Мы даже делали звонок на троих: владелец, Алан и я — и обсуждали какие-то там нюансы. Кто стопанул? Они стопанули. Я не знаю почему. Я потом общался, мне сказали, что, конечно, их отпугнули травмы Алана», — добавил он.

Дзагоев выступал за ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России, за «Рубин» и греческую «Ламию». В ноябре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.