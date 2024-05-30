Агент Арчегов рассказал, почему Дзагоев не перешел в мексиканский «Тигрес»
Футбольный агент Марат Арчегов рассказал, что вел переговоры по переходу Алана Дзагоева из ЦСКА в мексиканский «Тигрес».
«С Аланом Дзагоевым я знаком. Я даже какое-то время... Не могу сказать, что я был его агентом, но я точечно работал над одной историей. Это история с «Тигрес», — цитирует Арчегова Legalbet.
По словам агента, однажды он познакомился с мексиканцем, дядя которого являлся владельцем футбольного клуба «Тигрес».
«Он говорит: я из Мексики, а ты откуда? Я говорю: я вот футбольный агент из России, из Осетии. А он: у меня дядя — владелец «Тигрес». И он предложил меня познакомить с ним. Я сказал ему, что, конечно, хочу познакомиться. Он дает мне контакт, и потом я написал его дяде. У Алана тогда закончился контракт с ЦСКА, и он был в статусе свободного агента, или он истекал через месяц, я уже точно не помню. И я его предложил. Мы даже делали звонок на троих: владелец, Алан и я — и обсуждали какие-то там нюансы. Кто стопанул? Они стопанули. Я не знаю почему. Я потом общался, мне сказали, что, конечно, их отпугнули травмы Алана», — добавил он.
Дзагоев выступал за ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России, за «Рубин» и греческую «Ламию». В ноябре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4